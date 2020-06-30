Перед страной огромные риски – Гончаренко рассказал, зачем Турчинов возвращается в политику

Народный депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко прокомментировал возвращение бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова в большую политику. Гончаренко сообщил, что Турчинов возглавит предвыборный штаб партии «Европейская Солидарность» на местных выборах. По словам Гончаренко, проукраинские силы начали объединяться.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YouTube-канал Алексея Гончаренко.

Алексей Гончаренко в стенах парламента записал очередной видеоблог, в котором он сообщил своим избирателям о том, что бывший секретарь СНБО Александр Турчинов возглавит предвыборный штаб «Европейской Солидарности» на местных выборах.

«Мы начинаем объединяться. Хунта возвращается. Хунта, в переводе означает «объединение». Сегодня мы объединяемся, и я приглашаю всех, все проукраинские силы», — заявил Гончаренко.

Народный избранник призвал все проукраинские и проевропейские силы объединяться вокруг «Европейской Солидарности». Гончаренко отметил, что рейтинг президента Зеленского и его команды стремительно падает. Таким образом, нынешней власти придется объединяться с какими-то политическими силами. По словам народного избранника, у Зеленского есть выбор: или проукраинские силы или откровенно пророссийские, такие, как «ОПЗЖ». Гончаренко уверен, что Зеленский из-за ненависти к Порошенко может начать договариваться с представителями политической силы Медведчука.

«Зеленский просто будет договариваться с Медведчуком, с этой «пятой колоной», с Путиным, как он все время пытался с ними договориться. Поэтому, риски перед страной огромные. Нам надо объединяться. Процесс уже пошел», — заявил Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что Гончаренко рассказал, какое решение приняли в Раде, чтобы помочь Республике Беларусь стать свободной и независимой.