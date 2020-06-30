Украина хочет помочь Республике Беларусь стать свободной и независимой: Гончаренко сообщил, какое решение было принято в Раде

Сегодня, 30 июня, в парламенте народные избранники собрали подписи для создания межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь». Данной информацией поделился нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко. Он же и стал руководителем новосозданного депутатского объединения. Соответствующий документ народный избранники направили спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Алексея Гончаренко.

К новозосданному депутатскому объединению присоединились народные избранники от «Европейской Солидарности», «Голоса», а также депутаты группы «За майбутнє» и внефракционные депутаты. Как сообщил сам Гончаренко, депутатское объединение было создано с целью помочь создать белорусам свободное и демократическое государство. Как отмечает народный депутат, накануне президентских выборов в Республике Беларусь, нынешняя власть начала преследование оппозиции. По словам Гончаренко, все эти действия власть РБ предпринимает для того, чтобы страну в очередной раз возглавил Александр Лукашенко. Он не исключает, что в РБ возможны фальсификации на президентских выборах.

«Мы сделаем все возможное, чтобы информировать международные институции о том, что происходит в Республике Беларусь, помогать белорусским политическим заключенным и обычным людям выйти на свободу», — объяснил цель создания нового депутатского объединения Гончаренко.

Напоследок Гончаренко добавил, что РБ должна стать свободным и независимым европейским государством.

Напомним, что в последнее время в Республике Беларусь началось преследование оппозиции, в частности политических оппонентов Александра Лукашенка. Но, как утверждает сам Лукашенко, в стране «началось расшатывание обстановки».

Ранее мы сообщали, что Гончаренко порекомендовал Зеленскому перечитать Конституцию.