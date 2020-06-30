Война на Донбассе: посол Британии в Украине рассказала, от кого сейчас зависит установление мира

Чрезвычайный и полномочный посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс уверена, что прекращение войны на Востоке Украины зависит только от руководства Кремля.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

Мелинда Симмонс уверена, что установление мира на Донбассе зависит только от страны-агрессора России. При этом дипломат отметила, что в последнее время от РФ все чаще звучат тезисы, что в Украине внутренний конфликт, а РФ не является стороной конфликта. Дипломат напомнила, что войну на Донбассе развязала Россия. Симмонс заявила, что вещи необходимо называть своими именами. Она отметила, что Великобритания прекрасно понимает, что происходит на самом деле.

Кроме того, британский дипломат затронула вопрос выполнения Минских соглашений. Симмонс отметила, что Украина со свой стороны делает все возможное, чтобы урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе с помощью Минских переговоров. Британский политик также отметила старания вице-премьер-министра — министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который еще и является одним из представителей Украины в ТКГ. Симмон положительно оценила инициативу Украины привлечь к переговорам в Минске переселенцев из Донбасса. При этом она отметила, то, что у этих представителей нет российских паспортов.

Симмон подчеркнула, что РФ должна выполнять взяты на себя обязательства.

«Никто не может обвинить украинскую сторону в том, что не прилагает максимальных усилий в этом процессе. Но в конечном итоге эта война началась из-за российской агрессии. Россия должна выполнять свою часть обязательств в рамках Минских соглашений», — заявила британский дипломат.

Кроме того, Симмонс отметила важность санкций. По ее словам, это инструмент влияния, который заставляет РФ садиться за стол переговоров.

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