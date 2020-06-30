Зеленский станет последним президентом Украины – Рабинович выступил с тревожным заявлением

Политика
Родион Власов0
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Один из лидеров «ОПЗЖ» Вадим Рабинович сообщил о том, что Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины. Он раскритиковал деятельность украинского лидера, сославшись на то, что Зеленский не оправдал надежд многих граждан страны.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — Censor.net.ua

Об этой информации сообщили корреспонденты Eurasia Daily, передает «НБН».

«В 2019 году Украина избрала нового президента. Им стал Зеленский. Его поддержало ¾ жителей Украины. Однако результаты соцопросов показывают, что около 55-60% украинцев разочарованы его действиями. Он много чего наобещал народу. Ему поверили, а что в итоге случилось? Он ограничивается только общими фразами о благополучии украинцев и конце войны на Донбассе», — сообщил в самом начале Рабинович.

После этого нардеп выразил уверенность в том, что Зеленский сегодня заигрывает с теми, кто за него не голосовал на выборах, поскольку понятия не имеет, как вести правильную политику.

«Я верю, что у нашего президента есть все возможности сделать Украину процветающим государством. Однако сейчас никакого просвета не видно. Я еще год назад говорил о том, что у Зеленского есть две судьбы. Первая – он станет самым успешным украинским президентом. Вторая – Зеленский станет последним президентом Украины, ибо мы станем парламентской республикой. Полагаю, мы идем ко второму варианту…», — закончил Рабинович.

Напомним, завтра Россия начнет атаку – «Штирлиц» обратился ко всем жителям Украины с важным сообщением.


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