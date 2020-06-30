Зеленский станет последним президентом Украины – Рабинович выступил с тревожным заявлением

Один из лидеров «ОПЗЖ» Вадим Рабинович сообщил о том, что Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины. Он раскритиковал деятельность украинского лидера, сославшись на то, что Зеленский не оправдал надежд многих граждан страны.

Об этой информации сообщили корреспонденты Eurasia Daily, передает «НБН».

«В 2019 году Украина избрала нового президента. Им стал Зеленский. Его поддержало ¾ жителей Украины. Однако результаты соцопросов показывают, что около 55-60% украинцев разочарованы его действиями. Он много чего наобещал народу. Ему поверили, а что в итоге случилось? Он ограничивается только общими фразами о благополучии украинцев и конце войны на Донбассе», — сообщил в самом начале Рабинович.

После этого нардеп выразил уверенность в том, что Зеленский сегодня заигрывает с теми, кто за него не голосовал на выборах, поскольку понятия не имеет, как вести правильную политику.

«Я верю, что у нашего президента есть все возможности сделать Украину процветающим государством. Однако сейчас никакого просвета не видно. Я еще год назад говорил о том, что у Зеленского есть две судьбы. Первая – он станет самым успешным украинским президентом. Вторая – Зеленский станет последним президентом Украины, ибо мы станем парламентской республикой. Полагаю, мы идем ко второму варианту…», — закончил Рабинович.

Напомним, завтра Россия начнет атаку – «Штирлиц» обратился ко всем жителям Украины с важным сообщением.