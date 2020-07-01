Россия использует Беларусь против Украины – Забродский заявил о мощной атаке с разных направлений

Российская Федерация готова атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Страна агрессор может использовать Беларусь как плацдарм для своей армии. Такое мнение выразил народный депутат девятого созыва, экс-командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Он выразил уверенность, что Россия может договориться с Беларусью о использование этой страны в качестве плацдарма для армии РФ. Нардеп Роман Костенко согласился с опасениями своего коллеги и отметил, что в таком случае произойдет атака с разных сторон.

«Наступление на Донбасс может служить отвлечением внимания. Такая тактика. Пока мы воюем за Донбасс, РФ может начать наступление с Крыма. Это им выгодно, чтобы отрезать Северо-Крымский канал», — сказал Костенко.

Забродский подчеркнул, что граница Украины с Беларусью довольно широкая, поэтому нужно иметь во внимании сценарий, по которому Россия нападет сразу с трех сторон.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия готова рискнуть Крымом: «власти» полуострова начала принимать туристов из других регионов.