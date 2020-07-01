Кривонос бьет тревогу из-за нового указа Путина: генерал ВСУ требует срочно созвать СНБО

Генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос сообщил о росте военной угрозы со стороны РФ. Генерал украинской армии обеспокоен тем, что президент РФ Владимир Путин издал указ о призыве военных запаса на сборы. По словам Кривоноса, сейчас вероятность военного вторжения РФ в Украину очень высока.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Сергея Кривоноса.

Генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос, обеспокоен действиями Российской Федерации. Генерал пишет, что страна-агрессор постоянно наращивает военный контингент возле границы с Украиной, а также постоянно усиливает свое военное присутствие в аннексированном Крыму. Генерал ВСУ также отметил, что РФ в сентябре планирует провести масштабные военные учения «Кавказ 2020». Также военного беспокоит указ, который на днях издал руководитель Кремля Владимир Путин. Президент РФ, как известно, своим указом призвал военных запаса на сборы. Кривонос отметил, что за этим указом скрывается мобилизация военнослужащих РФ.

Генерал считает, что все эти события могут свидетельствовать о том, что Путин готовит новый виток агрессии против Украины. Кривонос считает, что Украина сейчас должна быть к этому готова.

«Мы должны быть морально, экономически и военно всегда быть готовы к любому развитию событий», — заявил генерал ВСУ.

Военный советует руководству страны холодным умом оценить ситуацию. По его словам, необходимо созвать СНБО, ведь врага нельзя недооценивать. Генерал считает, что руководство страны должно реально оценить все угрозы для государства и спланировать свои дальнейшие действия. Кроме того, по словам генерала, украинские дипломаты должны в это время вести переговоры и консультации со стратегическими партнерами Украины.

Не вірте казкам про доброго північного сусіда!! Ми маємо бути морально, економічно та військово завжди готові до будь… Gepostet von Kryvonos Serhii am Dienstag, 30. Juni 2020

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