Запуск Россией грузовых поездов в аннексированный Крым: Бабин рассказал, что задумал Кремль

Россия намерена превратить аннексированный полуостров Крым в ядерную базу. Так бывший постпред президента Украины в АРК Борис Бабин прокомментировал запуск Россией грузовых поездов в аннексированный Крым.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Вчера, 30 июня, Российская Федерация запустила в аннексированный Крым грузовые поезда по мосту через Керченский пролив. Бывший постпред президента Украины в АРК Борис Бабин считает это тревожным сигналом. Политик отметил, что железная дорога очень важна для обеспечения российских военных баз.

«В РФ обслуживание ядерного оружия осуществляется, согласно регламенту, прежде всего железнодорожным транспортом», — сообщил Бабин.

Бабин предполагает, что Кремль хочет превратить аннексированный украинский полуостров на ядерную базу. Политик отметил, что запуск грузовых поездов Керченским мостом только упростит реализацию этих планов.

Таким образом, милитаризированный полуостров может стать плацдармом для новых атак.

Но и это еще далеко не все. Бывший постпред президента Украины в АРК считает, что РФ может начать свозить в Крым ядерные отходы. Он отметил, что страна-оккупант может доставлять и увозить что угодно, так как фактически нет никого международного контроля.

Ранее мы сообщали, что несмотря на «указ» Пушилина жители «ДНР» не могут выехать в РФ: стала известна причина.