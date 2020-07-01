Ни «Новороссии», ни «русского мира»: концепция Суркова-Путина потерпела крах

Идея «Новороссии», а потом и «русского мира» на Донбассе, разработанная Владиславом Сурковым и Владимиром Путиным, провалилась.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

С такими идеями в свое время прибыл на Донбасс бывший украинский депутат, а впоследствии слуга Кремля, Олег Царев.

С таким утверждением выступил один их российских политконсультантов главарей непризнанной донецкой республики Роман Манекин.

«В 2014 году… идею «Новороссии» привез в Донецк Царев, по согласованию с Сурковым», — заявил пособник оккупантов.

По его словам, имелось в виду создание некоего «Большого Донбасса» на территории всей восточной части Украины с имеющимся промышленным потенциалом.

Как отметил Манекин, решение это принималось в Кремле Путиным с подачи Суркова.

А когда на Донбассе пролилась кровь, «концепция» Суркова поменялась на «русский мир».

В итоге и та, и эта придуманные в Кремле концепции потерпели крах.

Ранее сообщалось о том, что Запад выдвинул Путину жесткие условия по Украине.