По просьбе Путина – Лещенко заподозрил Тимошенко в неоднозначном поступке

Бывший народный депутат, журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале пишет, что появились новые доказательства сотрудничества лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука. По словам Лещенко, выступление Юлии Тимошенко на телеканале «112», в очередной раз убеждает, что политики активно сотрудничают.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Сергея Лещенко.

Бывший народный депутат Украины, журналист Сергей Лещенко отметил, тот факт, что телеканал «112» предоставляет информационную площадку для выступлений Юлии Тимошенко. На этот раз политик выступила с критикой легализации в Украине игорного бизнеса.

«Канал «112» в очередной раз решил нас убедить, что разговоры о сотрудничестве с Юлии Тимошенко с фактическим владельцем телеканала Виктором Медведчуком не являются слухами», — пишет Лещенко.

Лещенко обратил внимание на еще один важный нюанс. По словам экс-нардепа, во время премьерства Тимошенко в 2007 – 2010 годах парламент запретил игорный бизнес. По словам Лещенко, в тот же период аналогичное решение было принято и в России. Лещенко пишет, что многие эксперты считают, что такое решение тогдашний премьер Тимошенко приняла по просьбе президента РФ.

«Запрет в Украине, как считают, многие эксперты произошел не случайно, а по просьбе Путина. Зачем? Чтобы российские игроки не ездили в доступную тогда Украину просаживать деньги в наших казино, завозя в нашу же страну валюту», — пишет Лещенко.

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