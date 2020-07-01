Путин еще и загребает жар чужими руками – Гончаренко о преследовании Порошенко
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что сторонники Петра Порошенко намерены продолжать борьбу.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Instagram-аккаунт Алексея Гончаренко.
Народный избранник от политической силы «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко считает, что преследование бывшего главы государства Петра Порошенко выгодно для Кремля. По его словам, для руководства РФ Порошенко, а также все патриоты Украины «как кость в горле». Кроме этого, Гончаренко решил рассказать об одной истории, которая с ним произошла в ПАСЕ в 2019 году. По его словам, тогда к нему подошел один из представителей делегации из РФ и заявил, что «ваша песенка уже спета». Имя российского политика Гончаренко не назвал.
«Президентом стал Зеленский. Значит, не будет никакого сопротивления. Будем брать вас голыми руками. Вспомним все вам и вашему Порошенко», — процитировал нардеп своего собеседника.
По словам Гончаренко, его собеседник «посоветовал» проукраинским силам «собирать чемоданы».
По словам нардепа от «Европейской Солидарности», он тогда не придал особого значения высказываниям представителя РФ, но сегодня на митинге, под стенами Печерского суда вспомнил об этом разговоре. Но сейчас народный депутат признает, что россияне частично оказались правы. Он отметил, что бывшего главу государства Порошенко преследуют за то, что он помог украинской церкви стать независимой, за то, что был, по его словам, настоящим президентом, который защищал страну. Гончаренко считает, что преследование Порошенко играет на руку Кремлю.
«Но кто преследует Порошенко? Президент Украины Зеленский. То есть Путин еще и загребает жар чужими руками», — заявил нардеп.
Напоследок Гончаренко добавил, что проукраинские силы продолжают борьбу, и никто не собирается никуда бежать.
«Пусть они думают о том, как быстрее долететь в Ростов», — заявил народный избранник.
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Згадав ситуацію, коли рік тому в ПАРЄ приймалось горезвісне рішення повернути російську делегацію, до мене підійшов хтось з росіян і сказав: “Ну що, ваша песенка спета. Президент уже Зеленський. Значить ніякого спротиву не буде. Будемо брати вас голими руками. Пригадаємо все вам і вашому Порошенку. Можете вже готувати валізи. Закінчите або в тюрмі, або десь ховаючись в Європі”. Тоді я не надав цьому великого значення. Стільки наслухався ідіотизму і чванства від них. Але сьогодні на мітингу мені яскраво пригадався цей момент. Бо вони частково виявилися праві. Сьогодні Порошенка переслідують за те, що він боронив Україну, за те що він допоміг українській церкві стати незалежною, за те, що був справжнім президентом і чинив опір. Він та усі українські патріоти для Кремля як кістка в горлі. Але хто переслідує Порошенка? Президент України Зеленський. Тобто Путін ще й загрібає жар чужими руками. Але в одному росіяни виявилися не праві. Нікуди ми втікати не збираємося. Ми ні від кого не ховаємося. Ми вийшли і показали, що це наша країна. Нехай краще вони думають про те, як швидше долетіти в Ростов. Ми будемо стояти до кінця. Дякую усім хто сьогодні прийшов! Тримаємо стрій!
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