Путин еще и загребает жар чужими руками – Гончаренко о преследовании Порошенко

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что сторонники Петра Порошенко намерены продолжать борьбу.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Instagram-аккаунт Алексея Гончаренко.

Народный избранник от политической силы «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко считает, что преследование бывшего главы государства Петра Порошенко выгодно для Кремля. По его словам, для руководства РФ Порошенко, а также все патриоты Украины «как кость в горле». Кроме этого, Гончаренко решил рассказать об одной истории, которая с ним произошла в ПАСЕ в 2019 году. По его словам, тогда к нему подошел один из представителей делегации из РФ и заявил, что «ваша песенка уже спета». Имя российского политика Гончаренко не назвал.

«Президентом стал Зеленский. Значит, не будет никакого сопротивления. Будем брать вас голыми руками. Вспомним все вам и вашему Порошенко», — процитировал нардеп своего собеседника.

По словам Гончаренко, его собеседник «посоветовал» проукраинским силам «собирать чемоданы».

По словам нардепа от «Европейской Солидарности», он тогда не придал особого значения высказываниям представителя РФ, но сегодня на митинге, под стенами Печерского суда вспомнил об этом разговоре. Но сейчас народный депутат признает, что россияне частично оказались правы. Он отметил, что бывшего главу государства Порошенко преследуют за то, что он помог украинской церкви стать независимой, за то, что был, по его словам, настоящим президентом, который защищал страну. Гончаренко считает, что преследование Порошенко играет на руку Кремлю.

«Но кто преследует Порошенко? Президент Украины Зеленский. То есть Путин еще и загребает жар чужими руками», — заявил нардеп.

Напоследок Гончаренко добавил, что проукраинские силы продолжают борьбу, и никто не собирается никуда бежать.

«Пусть они думают о том, как быстрее долететь в Ростов», — заявил народный избранник.

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