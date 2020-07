Путин еще и загребает жар чужими руками – Гончаренко о преследовании Порошенко

View this post on Instagram

Згадав ситуацію, коли рік тому в ПАРЄ приймалось горезвісне рішення повернути російську делегацію, до мене підійшов хтось з росіян і сказав: “Ну що, ваша песенка спета. Президент уже Зеленський. Значить ніякого спротиву не буде. Будемо брати вас голими руками. Пригадаємо все вам і вашому Порошенку. Можете вже готувати валізи. Закінчите або в тюрмі, або десь ховаючись в Європі”. Тоді я не надав цьому великого значення. Стільки наслухався ідіотизму і чванства від них. Але сьогодні на мітингу мені яскраво пригадався цей момент. Бо вони частково виявилися праві. Сьогодні Порошенка переслідують за те, що він боронив Україну, за те що він допоміг українській церкві стати незалежною, за те, що був справжнім президентом і чинив опір. Він та усі українські патріоти для Кремля як кістка в горлі. Але хто переслідує Порошенка? Президент України Зеленський. Тобто Путін ще й загрібає жар чужими руками. Але в одному росіяни виявилися не праві. Нікуди ми втікати не збираємося. Ми ні від кого не ховаємося. Ми вийшли і показали, що це наша країна. Нехай краще вони думають про те, як швидше долетіти в Ростов. Ми будемо стояти до кінця. Дякую усім хто сьогодні прийшов! Тримаємо стрій!