Так называемые «власти» временно оккупированного Крыма заявили об открытии курортного сезона для приезжих. Кремль решился на принятие откровенно рискованного решения во времена, когда говорить об окончательной победе над коронавирусом еще рано.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Ограничительные меры в Крыму пошли на спад и теперь полуостров могут посетить жители из всей Российской Федерацией.

Стоит напомнить, что крымские отели временно прекратили свою работу в марте, а курортный сезон для жителей полуострова был открыт 15 июня. С первого июля начался прием людей из других регионов. Это решение анонсировалось заранее, и люди имели возможность подготовиться к поездке, следовательно, Крым быстро наполниться туристами.

Стоит отметить, что «власти» оккупированного Крыма сами настаивали на скорейшем открытии курортного сезона ради возможности получить дополнительный доход от туризма.

Гражданам РФ не нужны никакие справки и дополнительные документы, подчеркнули представители региональных министерств.

Напомним, как сообщалось ранее, в США разоблачили план Кремля: скандалы вокруг РФ имели особый смысл.