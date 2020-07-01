Венедиктова будет отвечать за преследование Порошенко — Тарас Чорновил

Экс-нардеп и политолог Тарас Чорновил отметил, что Венедиктов не хочет брать на себя ответственность за уголовные дела против Порошенко. Но ей всё равно придется отвечать за это.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

«Венедиктова отправила прокурора к Порошенко и, при этом, не дала официального поручения о вручении подозрения Порошенко. Она делала это сознательно. Она сознательно нарушила закон, чтобы снять с себя ответственность… Она специально его не подписала, чтобы избежать уголовного наказания, когда потеряет власть. Только поэтому она не вручала постановление о подозрении».

Напомним, ранее Порошенко рассказал, готов ли он оказаться за решеткой.