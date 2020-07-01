Венедиктова будет отвечать за преследование Порошенко — Тарас Чорновил

Политика
Христина Качоровська0
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Экс-нардеп и политолог Тарас Чорновил отметил, что Венедиктов не хочет брать на себя ответственность за уголовные дела против Порошенко. Но ей всё равно придется отвечать за это.

Тарас Чорновил
Тарас Чорновил. Фото — glavred.info

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

«Венедиктова отправила прокурора к Порошенко и, при этом, не дала официального поручения о вручении подозрения Порошенко. Она делала это сознательно. Она сознательно нарушила закон, чтобы снять с себя ответственность… Она специально его не подписала, чтобы избежать уголовного наказания, когда потеряет власть. Только поэтому она не вручала постановление о подозрении».

Напомним, ранее Порошенко рассказал, готов ли он оказаться за решеткой.


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