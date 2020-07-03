Беларусь идет на обострение отношений с Украиной: заявление Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко не перестает удивлять мир своими громкими неоднозначными заявлениями.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

И в этот раз, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Беларуси, бацька ошарашил заявлениемо том, что украинцы и россияне с завистью относятся к белорусам.

«Мы живем в безопасной, спокойной стране… И нам завидуют люди! Из других стран завидуют: наши братья-россияне, украинцы», – сказал белорусский лидер.

По его словам, с тех времен, когда Беларусь стала независимым государством, в стране не было никаких военных конфликтов, и ситуация внутри страны всегда была стабильной. И это, по его мнению вызывает зависть у соседей.

Стоит напомнить, что 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы, и в стране впервые за 20 лет проходит активная политическая борьба. В фаворитах предвыборной гонки оказался не только нынешний президент, но и несколько его оппозиционных оппонентов.

Ранее сообщалось о том, что глава НБУ мог уйти с поста достойно, а ушел, как негодяй.