Стало известно, сколько крымчан поддержало «обнуление» Путина: результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ

Более 90% жителей аннексированного Россией Крыма, которые приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, поддержали изменения в Основном Законе РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Керчь. ФМ».

Такими цифрами располагает государственная автоматизированная система РФ «Выборы». Отмечается, что в аннексированном Крыму уже обработано 100% бюллетеней. При этом на избирательные участки пришло 82% жителей аннексированного полуострова. Из них 90,07% одобрили «обнуление» президентских сроков руководителя РФ Владимира Путина. Ну, а 9,8% сказали «нет» изменениям в Конституции РФ.

Немного другая статистика в оккупированном Севастополе. Там по данным системы «Выборы», поддержали поправки 84,4% принявших участие в референдуме, а 14,6% не поддержали внесение изменений в Основной Закон РФ.

Как известно, всероссийский референдум по изменениям в Конституцию РФ проходил с 25 июня по 1 июля. К голосованию власти Кремля решили привлечь жителей аннексированного Крыма и ОРДЛО, у которых есть паспорта РФ.

Ранее в МИД Украины отреагировали на незаконные действия РФ.

Напомним, ранее мы писали, что сторонница «ДНР» пожаловалась, что бюджетников из ОРДЛО заставили голосовать за поправки в Конституцию РФ.