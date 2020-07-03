Что с Украиной! – жена Шария вышла из себя из-за действий «Нацкорпуса» в Киеве

Недавно представители «Национального корпуса» в Киеве собрались на акции, чтобы запретить в Украине «пророссийские организации». Националисты решили передать в СБУ документы о том, чтобы снять с регистрации партию Шария, а также «ОПЗЖ».

Об этой информации сообщила блогер и журналист Ольга Шарий в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Нацкорпус устроил свою акцию под зданием СБУ. Говорят, что представители нашей партии должны сдохнуть! Это какой-то пи**ец. Ни Авакова, ни президента, ни Баканова. Эти радикалы заявляют о том, что нас, то есть людей с другим мнением, нужно убивать. Что бл**ь происходит с Украиной?», — заявила блогер.

Известно, что участники акции настаивали на запрете политической деятельности Шария в Украине, поскольку, по их мнению, блогер представляет пророссийский взгляды. Неизвестно, к сожалению, к чему пришли эксперты из СБУ при просмотре данного заявления. Однако данная инициатива – это далеко не единственная акция против блогера. Анатолий Шарий временем ранее выступал с заявлением о том, что националисты чуть не убили его активиста просто за другое мнение насчет украинской политики.

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