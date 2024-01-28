О том, когда, по циничному мнению главы партии Венгрии «Mi Hazank» Тороцкого, Будапешт сможет претендовать на украинское Закарпатье, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Index.

По словам Тороцкого, если государственность Украины прекратит свое существование, вследствие победы России, то его партия «Mi Hazank» сможет объявить о претензиях Венгрии на Закарпатский регион.

Кроме того, лидер ультраправых венгров, на ежегодной партийной конференции, прошедшей в Будапеште вчера, 27-го января, заявлял, что война в Украине спровоцирована давлением «международных финансистов», которые намереваются «разрушить Европу и отправить экономику континента на дно».

Также, Тороцкий полагает, что «Украину выкупил BlackRock» — крупнейший в мире инвестиционный фонд, располагающий более 10 трлн долларов.

Ранее мы писали о том, что в ЕС предупредили о готовности к радикальным действиям, если Орбан продолжит блокировать помощь Украине.