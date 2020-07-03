Доуправлялись называется! – Азаров показал скандальное заявление Шмыгаля

Бывший украинский премьер Николай Азаров продемонстрировал, какие заявления делает сегодняшний глава Парламента Денис Шмыгаль. Азаров был обескуражен заявлениями премьера насчет того, что в семье должны работать два человека, дабы прокормить своих родственников.

Об этой информации сообщил Азаров на своей страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«Доуправлялись называется!», — лаконично написал Азаров, разместив цитату Шмыгаля у себя на странице.

В своем заявлении нынешний премьер Украины затронул важный финансовый вопрос по поводу экономического благополучия семей. Он заявил о том, что людям будет только тогда хватать на еду, когда, как минимум, двое человек будут трудоустроены.

Очевидно, это сильно обескуражило Азарова, который посчитал такие слова либо оскорбительными, либо возмутительными по отношению к украинцам. Однако, к сожалению, бывший премьер не стал раскрывать, что именно настолько его вывело из себя.

Пользователи соцсетей начали шутить насчет заявлений Азарова. По их мнению, во времена Януковича, когда Азаров был премьером, в стране тоже жилось многим семьям тяжело.

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