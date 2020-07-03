Над нами издеваются уже открыто! – жители Луганска на грани из-за нового «закона ЛНР»

На территории «ЛНР» так называемые «власти» приняли очередной «закон», из-за которого у людей возникли серьезные проблемы с обналичиванием финансовых средств с карт. То же самое касается переводов с Украины и Российской Федерации. Люди попросту не могут получить никаких денег.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на свои источники в Telegram, передает «НБН».

«Не так давно была поднята тема насчет закона о Госбанке, что был разработан Народным советом ЛНР. Он отмечал, что в этом законе есть критичные недоработки, с которыми столкнутся жители ЛНР с 1 июля. Это и произошло. С переводами в Россию и Украину теперь есть существенные проблемы», — сообщил в начале источник.

Отмечается, что проблема усугубляется тем фактом, что множество жителей Донбасса получают украинские пенсии, а также пособия, не говоря уже о материальной помощи от родственников. В источнике указывается, что очень много жителей Луганска хоть как-то живут благодаря этим финансовым средствам, которые «власти» решили перекрыть.

Также источник указал, что новый закон вступил в силу с 1 июля. Согласно ему, физические лица-предприниматели не имеют права оказывать какие-либо денежные услуги. Для полноценной работы на данном рынке в Луганске необходимо регистрировать ООО.

«Это ведь настоящий грабеж! Над нами издеваются уже открыто! Когда они все уже уйдут. Пускай хоть какие-то время люди поживут спокойно», — пишут люди в соцсетях.

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