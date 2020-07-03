США пригрозили России решительными мерами за сговор с «Талибаном» в Афганистане

США заявили о готовности принять «решительные меры» в отношении Российской Федерации и ее властей, в случае подтверждения причастности России к сговору с террористами движения «Талибан» в Афганистане по уничтожению американских военнослужащих.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Браен.

При этом советник подчеркнул, что это произойдет при наличии твердых доказательств причастности России к сговору с «Талибаном».

Как сказал американский политик, ЦРУ не имело точных данных, подтверждающих причастность РФ, поэтому служба не информировала президента Трампа о ситуации с возникшим конфликтом в Афганистане.

Тем не менее, О’Браен отметил, что в случае подтверждения информации о сговоре, президент США жестко ответит на эти действия России.

Ранее сообщалось о том, что Россия на пороге распада, скоро Кубань вернется в Украину.