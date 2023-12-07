О том, что по мнению главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, государство-террорист в состоянии переформатировать войну в Украине во вторые Вьетнам или Афганистан, пишет «НБН», ссылаясь на часть статьи из журнала «Разведчик», опубликованной в «Интерфакс-Россия».

Как стало известно, Нарышкин в своем «аналитическом материале» утверждает — вследствие «невозможности» победить Россию в войне с Украиной, западные политики попытаются максимально затянуть боевые действия, превратив текущее противостояние во «второй Афганистан», с целью истощения «второй армии мира» в «борьбе потенциалов».

При всем этом, глава Службы внешней разведки РФ уверен — из-за дальнейшей поддержки Украины, произойдет ускоренное «падение международного авторитета Запада», а США самостоятельно устроит себе «второй Вьетнам», если, с точки зрения Кремля, в Вашингтоне к власти не придет «здравомыслящий политик», который сможет заткнуть это «жерло».

Кроме того, Нарышкин подчеркнул — если противостояние РФ «Западному миру» затянется, то оно может распространиться с «постсоветского пространства» до стран Южной Америки и Тихоокеанского бассейна.

Ранее мы писали о том, как в ГУР отреагировали на заявление Царева о списках предателей, за которыми Украина «следит» в РФ.