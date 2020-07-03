За Украину нужно убивать – Маруся Зверобой в ярости призывает украинцев к самосуду

Известная проукраинская активистка Маруся Зверобой отличилась новый экспрессивным заявлением. Она призвала украинцев убивать представителей партий, которые она считает пророссийскими.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Ютуб Анатолия Шария.

В ходе недавней акции «Нацкорпуса» Маруся Зверобой на прямую призвала украинцев к самосуду над «Партией Шария» и «ОПЗЖ».

«Смерть ОПЗЖ, смерть Медведчуку, смерть Шарию! Мы их просто похороним. За Украину нужно убивать!», — сказала активистка.

Призывы Маруси Зверобой и участников «Нацкорпуса» нельзя расценивать как некие метафоры или преувеличения, ведь за последние недели совершен ряд нападений со стороны радикалов на участников выше указанных политических сил. Известно, что два нападения довели пострадавших до крайне тяжелого состояния.

Вместе с этим лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил, что полиция и СБУ должны начать активные действия против «ОПЗЖ» и «Партии Шария». Он мотивирует это тем, что согласно его мнению, выше указанные партии имеют недопустимые для Украины политические убеждения. Лидер «Нацкорпуса» пообещал, что если правоохранители не начнут действовать против его политических оппонентов, то он придет и заставит их работать.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин не готов к критике о голосовании – Песков проговорился о сложной ситуации в Кремле.