Украина никогда не пойдет на компромисс с Россией — Данилов

Секретарь СНБО уверяет, что Украина не может пойти на компромисс с Россией, так как против этого будет украинский народ.

Таким мнением он поделился в интервью «Украинской правде«, пишет «НБН«.

По словам Алексея Данилова, власти, по вопросам Донбасса и Крыма, работают в двух направлениях — это Нормандский саммит и переговоры ТКГ в Минске. Иные варианты договоренности со страной-агрессорром не рассматриваются, так как это вызовет волну возмущения среди украинцев:

«У нас одна цель — это освобождение Крыма и Донбасса. И сделать это надо так, чтобы это устраивало как народ, так и власть. Единственный вариант, который удовлетворит обе стороны — это Украина в рамках международно признанных границ».

Чиновник добавил, что в декабре 2019 года было разработано целых пять сценариев. На данный момент, Украина идёт по первому из них:

«Я знаю много информации, но не могу её разглашать. Я уверен, что всё будет хорошо».

Напомним, ранее Данилов рассказал, может ли русский язык стать вторым государственным в Украине.