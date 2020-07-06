Украина пугает нас – Ходаковский рассказал, чем обернется план «Б» Киева по Донбассу

Сепаратист Александр Ходаковский высказался насчет плана «Б» Украины по Донбассу. Он не исключил силового прорыва на оккупированные территории «Л/ДНР». Именно поэтому, по его словам, террористам так нужна поддержка Российской Федерации.

Об этой информации сообщил Ходаковский в своем Telegram-канале, передает «НБН».

«Россия демонстрирует позицию неуступчивости. Она упирает на незыблемость минских договоренностей. А Украина занимается дрейфом в сторону выхода из переговоров, чтобы настоять на собственной выгоде прекращения войны на Донбассе. Эксперты со стороны Киева и Москвы неожиданно сходятся в одинаковых мнениях. Все закончится по сценарию Приднестровья», — заявил Ходаковский в начале.

После этого он начал анализировать, как будет ситуация разворачиваться на территориях «Л/ДНР» в ближайшее время с учетом размещения российского военного контингента.

«Мне сложно представить, что там, у Киева, находится в протоколах пресловутого плана «Б». Украина пугает нас и Россию им, если будет отказ идти у нее на поводу. Но уверен в том, что в нем говорится о попытке силового разрешения конфликта. Этим все обернется. Именно поэтому важно, чтобы Россия была на наших территориях официально. Это будет нашей гарантией, чтобы избежать кровопролития», — подытожил он в конце.

Напомним, Шарий показал, как Зеленский выполняет свои обещания: блогер о провалах президента (видео).