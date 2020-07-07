Кабинет министров могут распустить уже осенью — КИУ

Учитывая тот факт, что нынешний состав правительства во главе с Денисом Шмыгалем не имеет годового иммунитета, роспуск в ближайшие месяцы всё более актуален.

Об этом передает «НБН«.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что уже этой осенью могут распустить Кабмин:

«За первые 100 дней работы Кабмин Шмыгаля представил в Раду 39 законопроектов… Из них депутаты приняли только один. Проще говоря, коммуникабельность между правительством и парламентом провалена. Даже если просто смотреть на верхушку айсберга и не углубляться во все проблемы, то уже можно сказать, что осень вопрос нового Кабмине будет сверхактуален».

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, сколько жителей ОРДЛО получили российские паспорта.