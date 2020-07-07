Мы их ни в чем не виним: в Кабмине рассказали, сколько жителей ОРДЛО получили российские паспорта

Политика
Христина Качоровська0
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Украинский вице-премьер-министр Алексей Резников рассказал, что российскими документами уже обзавелись 200 000 жителей временно оккупированных территорий.

Украинский и российский паспорта
Украинский и российский паспорта. Фото — radiosvoboda.org

Об этом Резников поведал в эфире политического ток-шоу «Свобода слова», пишет «НБН«.

При этом, отметил чиновник, украинская власть не винит людей, которые решили взять паспорт страны-агрессора:

«Большинство людей, как в ОРДЛО так и в Крыму — это просто заложники ситуации. Они так выживают. К таким обычным жителям мы не имеем претензий… Но вот те, кто решил служить оккупационному режиму, те, кто убивал наших людей — обязательно будут отвечать».

Напомним, ранее мы писали, что после смягчения карантина в ОРДЛО паспортизация набрала новых оборотов.


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