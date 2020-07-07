Кремль сделал официальное заявление о «планах» по вторжению в Украину

В Кремле сделали заявление относительно слухов о том, что Россия намеривается вторгнуться в Украину. Публичную позицию РФ выразил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Песков категорически отрицает то, что Россия в скором времени может напасть на Украину. Он выразил мнение, согласно которому руководство Украины пытается возбудить волну антироссийского настроения, чтобы отвлечь народ от реальных проблем. Песков подчеркнул, что распространение подобных слухов препятствует установлению мира на юго-востоке Украины. Следовательно, правительство РФ заняло позицию полного отрицания конфликтной ситуации.

Стоит отметить, что источником волнений стало заявление главы ВМС Украины Алексея Неижпапы, который предупредил о том, что Россия намеривается пойти на полномасштабную войну против Украины ради обеспечения Крыма водой. Он заявил, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область.

Напомним, как сообщалось ранее, план Зеленского дал трещину: конфликт с дальнобойщиками привел к большим проблемам на дорогах.