Поддержит ли НАТО Украину в случае открытой агрессии со стороны РФ: генерал США Ходжес дал ответ

По словам бывшего командующего ВС США в Европе, генерала Бена Ходжеса, НАТО не сможет физически поддержать Украину, если РФ начнет полномасштабное военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «ТСН».

Американский военный Бен Ходжес в интервью для известного журналиста Андрея Цаплиенко рассказал, сможет ли Североатлантический Альянс прийти на помощь Украине, если РФ начнет полномасштабное вторжение. По словам американского генерала, это не случится, так как Украина не является страной-членом НАТО.

«Я бы не ожидал этого, поскольку Украина – не член НАТО», — заявил генерал ВС США.

При этом он отметил, что если Россия пойдет в наступление, то некоторые страны лишь «выразят обеспокоенность».

Также, по словам американского военного, есть страны, которые из-за своих экономических связей с РФ, не хотят оказывать давление на Кремль. По словам Ходжеса, это Германия и Турция.

«Я говорю про Германию и Турцию – они не оказывают адекватного давления», — заявил Ходжес.

Кроме того, Ходжес не стал скрывать, что и президент США Дональд Трамп не оказывает, по его словам «адекватного давления» на РФ.

«Даже мой собственный президент в Штатах не оказывает адекватного давления на Кремль. Поэтому за это вы точно не получите ответ НАТО», — заявил Ходжес.

Напомним, ранее мы писали, что генерал США Ходжес рассказал, какую часть территории Украины хочет оккупировать Путин.