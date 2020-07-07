Путину не нужна днепровская вода – Порошенко раскрыл реальные планы президента РФ

В последнее время в СМИ появляется все больше предупреждений от военных и экспертов о том, что руководство РФ планирует захватить Херсон для того, чтобы обеспечить аннексированный полуостров Крым пресной водой. А вот, по мнению бывшего президента Украины, нардепа от «Европейской Солидарности» Петра Порошенко, президенту РФ нужна вся Украина.

Об этом Петр Порошенко написал на своей страничке в Facebook , сообщает НБН.

Экс-глава государства Петр Порошенко считает, что президент РФ Владимиру Путина нужна вся Украина. Так он ответил на вопрос, «возможно ли вторжение россиян, чтобы получить доступ к днепровской воде?».

«Путину не нужна днепровская вода. Путину не нужен Херсон. Путину не нужна Одесса. Путину нужна вся Украина», — считает Порошенко.

При этом народный избранник отметил, что в 2014-2015 годах очень важно было остановить российские войска и не дать Путину реализовать так называемый проект «Новороссия». Он отметил, что Украине тогда удалось разрушить планы Москвы общими усилиями и добровольцев, и волонтеров.

Также Порошенко отметил, что страна-агрессор продолжает наращивать свое военное присутствие возле украинских границ. Политик заявил, что сейчас недопустимо сокращать численность ВСУ.

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