Резников отрицает, что Россия требует от Украины принять особый статус Донбасса

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отрицает слухи о том, что на встрече представителей нормандской четверки в Берлине, сторона России в жестком порядке требовала принять особый статус Донбассе.

Об этом Алексей Резников поведал в эфире «Свободы слова», пишет «НБН«.

«Я присутствовал на тех переговорах, я вам открыто говорю — никаких ультиматумов за всё время встречи не было. А я был на ней всё время, все 12 часов».

При этом чиновник отметил, что украинская делегация снова напомнила всем, что особый статус Донбассе не будет закреплён в Конституции Украины.

Напомним, ранее Дмитрий Снегирев заявил, что РФ требует от Украины имплементировать «формулу Штайнмайера» и закрепить в Конституции особый статус Донбасса.