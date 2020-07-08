Как же жестоко нас обманули – Тимошенко заявила о фатальной ошибке властей

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко официально заявила о том, что украинцев «жестоко обманули» на выборах 2019 года. Она рассказала о больших проблемах, с которыми Украина еще не сталкивалась в подобных масштабах.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на эфир телеканала «112 Украина».

Тимошенко крайне возмущена тем фактом, что товары украинского сельского хозяйства не ценятся нынешней властью. Вместо этого происходят массовые закупки фруктов и овощей из-за границы. Она не понимает, как можно закупать чужое, когда Родина обладает «уникальной землей», на которой можно самим вырастить все необходимое.

Она отметила, что ее команда уже сейчас разрабатывает план, как выйти из кризиса, в который Украина окунулась при Зеленском.

«Мы знаем, что скоро наступит момент, когда большинство украинцев поймет, как нас всех жестоко обманули на выборах президента», — сказала она, добавив, что ныне во власти Украины простые марионетки.

Напомним, как сообщалось ранее, Офис Президента заказал мое убийство — Шарий выступил с громким обвинением против команды Зеленского.