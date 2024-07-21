О том, что в Венгрии может образоваться топливный коллапс из-за вышеописанных ограничений, введенных Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на материал Politico.

В частности, из-за намерений правительства Украины ликвидировать основной источник доходов для военного бюджета Путина, Будапешт опасается возникновения дефицита энергоресурсов, поскольку зависим от получения российского «черного золота» на 70 процентов, 50 процентов из которых покрывалась компанией «Лукойл».

По мнению аналитика из Центра восточных исследований Илоны Гизинской, «украинские меры могут создать тяжелую ситуацию», так как венгры столкнутся с колоссальной стоимостью энергоносителей и нехваткой электричества в краткосрочной перспективе, если оперативно не отыщут решение.

Впрочем, глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто уведомлял — при встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, он обсудил поиск альтернативных путей для снабжения нефтью из страны-агрессора:

Сейчас в Украине новая правовая ситуация, на основании которой «Лукойл» пока не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над правовым решением… Потому что российская нефть важна с точки зрения нашей энергетической безопасности.

Ранее мы писали о том, что Сийярто жаловался на блокировку Украиной поставок нефти из РФ в Венгрию через нефтепровод «Дружба».