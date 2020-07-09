Шокирующая правда о Януковиче – Азаров в день рождения экс-президента признался (видео)

Бывший премьер Украины Николай Азаров записал видеоролик, в котором рассказал о том, как действовал Виктор Янукович, и какие ошибки он допустил. По мнению Азарова, он был достаточно сильным политиком, однако при этом у них были серьезные разногласия.

Об этой информации сообщил Азаров на своем YouTube-канале, передает «НБН».

«Давайте для начала вспомним, что творилось в стране примерно до 2002-го года. Были совсем маленькие пенсии, наблюдался кризис. Затем темпы экономического развития начали идти вверх. И так было до 2004 года – Оранжевой революции», — сообщил в самом начале экс-премьер.

После этого Азаров начал рассказывать о том, как президенту Януковичу приходилось поднимать Украину после кризиса 2008-2009 годов. По его словам, экс-президент более-менее справился со своей задачей, хотя и не идеально.

«Янукович был таким лидером, который собирал вокруг себя сильных людей. Но нельзя не сказать о том, что у меня с ним были разногласия и конфликты. У других тоже были разногласия. Но, в целом, это бывший президент Украины. И лично я считаю, что мы сделали все возможное, чтобы в стране была стабильность, несмотря на разногласия. Ведь стабильность с неба не падает», — сообщил он в конце.

Таким образом Азаров рассказал о том, что думает о Януковиче. Комментаторы ожидали, что экс-премьер будет сильно расхваливать бывшего президента. Однако ярых похвал не было.

Напомним, Зеленский выдвинул требование боевикам: Донбасс находится под угрозой.