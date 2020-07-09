Понимает ли Зеленский? – Арестович рассказал, что Кремль задумал сделать с Украиной осенью

Военный эксперт Алексей Арестович считает, что Кремль готовит Украину к расколу. По мнению эксперта, произойти это может осенью, а именно в сентябре, когда РФ планирует провести военные учения «Кавказ – 2020».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Алексей Арестович считает, что масштабные военные учения «Кавказ-2020», которые РФ хочет провести в сентябре этого года, становят серьезную опасность для Украины. При этом он отметил, что внутри Украины активно работают на Кремль пророссийские силы.

Эксперт обратил внимание на недавнее заявление Андрея Деркача.

«Деркач анонсирует: «волнения по отколу Западной Украины», которые, якобы планируют Порошенко и Турчинов – на вторую неделю сентября», — пишет Арестович.

Военный эксперт отметил, что как раз именно на это время и припадают запланированные Россией военные учения.

«А вторая неделя сентября – разгар «Кавказ-2020». Думаю, что мы видим серию инспирированных фейков для провоцирования противостояния внутри Украины, в том числе между спецслужбами», — пишет Арестович.

Эксперт считает, что такие информационные вбросы в медиапространстве Украины являются частью спецоперации, которую, возможно, на осень запланировал Кремль.

«Все эти «анонсы» на осень являются частью самих учений или операции под видом учений», — пишет эксперт.

Помимо этого, Арестович озвучил имена людей, которые, по его словам, реализуют внутри Украины кремлевские планы. По его словам, это Деркач, Портнов, Мураев, Медведчук, Шарий и другие.

Напоследок эксперт добавил, что есть риторический вопрос: понимает ли все это Зеленский?.

«Один остался, риторический – понимает ли Зеленский, что они не только Петю с Пастором качают, как его самого, лично – вместе с Украиной? Но вопрос этот в пустоту», — пишет Арестович.

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