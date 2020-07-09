В рядах НВФ тревога: Ходаковский рассказал, что беспокоит боевиков «Л/ДНР»

Бывший командир одного из батальонов НВФ так называемой «ДНР» Александр Ходаковский завил, что боевики «Л/ДНР» пребывают в состоянии тревоги. По его словам, причина такого морального состояния «бойцов» из-за возможной реинтеграции ОРДЛО в состав Украины.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети Ходаковского, передает НБН.

По словам боевика Александра Ходаковского, в рядах боевиков так называемых «Л/ДНР» царит тревога. Ходаковский пишет, что НВФ беспокоятся из-за возможной реинтеграции ОРДЛО в Украину. Боевик пишет, что оккупированные территории Донбасса «не мечтают быть возвращенными назад».

При этом боевик заявил, что Украина постоянно выдвигает, по его словам, «неприемлемые условия». Под «неприемлемыми условиями» боевик имеет в виду требование Киева восстановить контроль над границей с Россией. Представитель НВФ заявил, что в этом вопросе подконтрольные РФ НВФ не пойдут на компромисс.

«Пустить Украину на границу означает самим себе надеть удавку на шею. Идти в этом вопросе на какие-либо компромиссы – это значит совершить акт предательства», — заявил боевик «ДНР».

Ранее мы сообщали, что народный депутат Магомедов сообщил о возможном открытии двух новых КПВВ на Донбассе.