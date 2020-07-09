Пожалеем вас при одном условии – Жириновский дерзко озвучил план уничтожения Украины

Главное Политика
Родион Власов0
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Скандально известный российский политик Владимир Жириновский сделал публичное заявление о будущем захвате Украины Российской Федерацией. Он назвал конкретные территории Украины, которые РФ якобы хочет присоединить к себе.

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский. Фото — youtube.com

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «КП».

Жириновский сказал, что Россия заинтересована почти во всей Украине, кроме некоторых западных областей. Он назвал условие, при котором Россия «готова пожалеть Украину» и не уничтожать ее полностью.

«Вся территория этой вашей Новороссии или Малоросии, как хотите, нам нужно все. Но мы готовы вас пожалеть. Отдадим вам Львов и регионы, которые рядом с ним, но с одним условием, вы возьмете себе название Галиция», — заявил Жириновский.

Кроме того, он обратил свое внимание и на исторический вопрос выразив мнение, что украинцы «в долгу» перед Россией и россиянами, которые, по его субъективному мнению, образовали Киевскую Русь. После он посоветовал украинцам забыть про Крым и жить дальше.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия получила весомое преимущество: Путин обратился к Китаю с важным предложением.


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