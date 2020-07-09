Пожалеем вас при одном условии – Жириновский дерзко озвучил план уничтожения Украины

Скандально известный российский политик Владимир Жириновский сделал публичное заявление о будущем захвате Украины Российской Федерацией. Он назвал конкретные территории Украины, которые РФ якобы хочет присоединить к себе.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «КП».

Жириновский сказал, что Россия заинтересована почти во всей Украине, кроме некоторых западных областей. Он назвал условие, при котором Россия «готова пожалеть Украину» и не уничтожать ее полностью.

«Вся территория этой вашей Новороссии или Малоросии, как хотите, нам нужно все. Но мы готовы вас пожалеть. Отдадим вам Львов и регионы, которые рядом с ним, но с одним условием, вы возьмете себе название Галиция», — заявил Жириновский.

Кроме того, он обратил свое внимание и на исторический вопрос выразив мнение, что украинцы «в долгу» перед Россией и россиянами, которые, по его субъективному мнению, образовали Киевскую Русь. После он посоветовал украинцам забыть про Крым и жить дальше.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия получила весомое преимущество: Путин обратился к Китаю с важным предложением.