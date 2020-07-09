Скоро будут воевать между собой — Сергей Лещенко рассказал подробности раскола в партии «ОПЗЖ»

По словам Лещенко, внутри партии происходит конфликт из-за местных выборов, которые должны пройти уже осенью 2020 года.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telrgram-канал Сергея Лещенко.

Он сообщает, что внутри политсилы «ОПЗЖ» происходит настоящий раскол: две влиятельные группы политиков не могут определиться, каких кандидатов от партии выдвигать на местные выборы:

«Пока у всех на слуху «скандалы» со «Слугами народа», настоящие страсти кипят в «ОПЗЖ». Здесь случился раскол двух акционеров — «Кремлевской группы» Медведчука и «газовой группы» Лёвочкина/Фирташа. Они не могут определиться, кто должен идти в мэры от их партии».

К примеру, пишет Лещенко, в Одессе Медведчук хочет поставить кандидатом Татьяну Плачкову — её сейчас активно пиарят на телеканалах Медведчука. Но вот группа Бойко/Лёвочкин хочет, дабы кандидатов в мэры стал Николай Скорик:

«И такой же конфликт по кандидатам есть в Николаевской области. Лёвочкин/Бойко видят кандидатом Владимира Фроленко, но вот уже по линии Королевской идет предложение выставить кандидатов Татьяну Демченко».

Поэтому, подытожил Сергей Лещенко, перед тем, как на телеканалах Медведчука обсуждать скандалы в пропрезидентской фракции, надо «разобраться со своими баранами»:

«А то скоро снова вернутся в состояние «войны» и будет Рабинович бегать в прокуратуру, возбуждать дела на Лёвочкина… А как доказательства использовать мои журналистские расследования. Так уже было три года назад».

Напомним, ранее мы писали, что партия «ОПЗЖ» трещит по швам.