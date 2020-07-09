Слушать об обнимашках с террористом противно каждому украинцу — Янина Соколова прокомментировала разговор якобы Порошенко и Путина

Известная украинская журналистка отметила, что политика и дипломатия — это очень грязные вещи.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook Янины Соколовой.

Журналистка подчеркнула, что эти записи — такие же ФСБшные, как и сам Андрей Деркач:

«Слушать об обнимашках, шутить и смеяться с террористом — это противно для каждого украинца. Но… Это был 2015 год, когда наша армия не была такой сильной, как сейчас. Когда в ваш дом врывается больной ублюдок с ружьем, убивает ваших друзей, а у вас защититься нечем — то, конечно же, вы сперва будете с ним договариваться. Будете смеяться, предлагать выпить чаю. Если не получается — ищите свое ружье. И пока враг отвлекается, вы сбегаете и вызываете полицию. А потом х…..е по нему, сколько есть сил. В принципе, так и случилось потом…»

Янина подчеркивает, что политика и дипломатия — это вещи грязные. Нельзя думать, что можно о чем-то договориться и при этом тыкать средним пальцем и называть врага х….м:

«А появление этих записей — это КГБшные методы. Ничего нового».

Напомним, ранее мы писали, что у Порошенко прокомментировали якобы его разговор с Путиным.