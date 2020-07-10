Как Украине выгнать Россию с Донбасса: Денис Казанский о перспективах прекращения конфликта

По мнению нового представителя от Донецкой области в ТКГ журналиста Дениса Казанского, у Украины в современных условиях нет шансов для силового вытеснения России с Донбасса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Журналист считает, что конфликт на Донбассе может быть решен только при условии, что российские военные и подконтрольные им боевики сами покинут временно оккупированные районы востока Украины.

Об этом, по словам Казанского, не получится договориться в рамках ТКГ, но как только Россия покинет Донбасс, так называемые «Л/ДНР» сразу же исчезнут сами по себе.

В настоящее время Украина пытается удалить Россию из ОРДЛО с помощью международного давления. Однако «обнулившийся» Путин вряд ли будет прислушиваться к мнению международного сообщества.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко жестко ответил Венедиктову о продажности президентов.