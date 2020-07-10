Лукашенко жестко ответил Венедиктову о продажности президентов: «Нет той цены, которую они могут мне заплатить»

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко очень резко отреагировал на высказывания главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Андрея Венедиктова по поводу продажности президентов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Российский журналист в одной из своих программ, говоря о кризисе отношений между Россией и Беларусью, высказал такую мысль, что «президентов покупают, устоит Лукашенко или нет – это вопрос цены».

Президент Беларуси в ответ сделал публичное категорическое заявление о неприемлемости подобных разговоров.

По его словам, не может быть и речи о продаже суверенитета и независимости Беларуси. Такие базовые ценности государства не есть товар априори.

«Нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Суверенитет и независимость не продаются!», — заявил Лукашенко.

Он высказал предположение о том, что возможно лично скажет Венедиктову, о том, что думает о его высказывании, позвонив по телефону.

Ранее сообщалось о том, что Путин готовит новое скандальное решение против Украины.