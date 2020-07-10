Лукашенко заявил о реальной угрозе «Майдана» в Беларуси: не хочется, чтобы завтра рухнуло все

Во время недавней встречи с представителями государственных СМИ президент республики Беларусь Александр Лукашенко в своем выступлении уже в который раз выразил озабоченность по поводу угрозы «Майдана» в стране.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Лукашенко считает, чтобы в стране произошли изменения, нужно начинать не с «Майдана», а с изменений в Конституцию.

По словам главы Беларуси, страна сейчас испытывает такое давление, какого не было с 1991 года.

Поэтому главной задачей, которая стоит перед Беларусью, является сохранение страны.

Как отметил Лукашенко, «не хочется, чтобы завтра все рухнуло, и кто-то пришел в страну проводить эксперименты».

Ранее сообщалось о том, как Лукашенко ответил Венедиктову на высказывание про продажность президентов.