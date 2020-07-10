Они уже не скрываются – Андрей Смолий об открытии уголовных дел против Порошенко по заявлениям Коломойского

Как известно, ГБР возбудило в отношении бывшего президента Украины, народного депутата от партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко еще четыре уголовных дела. На этот раз по заявлению олигарха Игоря Коломойского. Известный эксперт, юрист-международник Андрей Смолий считает, что открытие новых уголовных дел против Порошенко является ярким примером политических репрессий.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Андрея Смолия.

Эксперт, юрист-международник Андрей Смолий прокомментировал открытие ГБР новых уголовных дел против Петра Порошенко. Смолий отметил, что все уголовные дела касаются национализации «ПриватБанка». При этом он обратил внимание, что впервые, по его словам «Коломойский открыто вышел на арену».

«Они уже совсем не скрываются и не прячут своих намерений. Все четыре дела касаются «ПриватБанка» и его национализации. Это впервые, когда Коломойский вышел на арену, вместо своих «шестерок»», — пишет эксперт.

Кроме того, юрист отметил, что открытие новых уголовных дел против Порошенко перекликается с отставкой главы НБУ Якова Смолия.

Андрей Смолий считает, что новые уголовные дела против Порошенко – это политические преследования.

Ранее мы писали, что Андрей Смолий возмущен тем, что задержанных в Киеве агентов Кремля хотят отправить в РФ.