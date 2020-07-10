Путин разочаровался в Украине — Песков

По словам пресс-секретаря российского президента, в Кремле с грустью воспринимают то, что в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе нет никакого прогресса.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.

Песков рассказал, что во время совещания Путина с членами Совбеза РФ, был поднят вопрос Украины:

«На совещании обсудили различные международные темы. В частности, обсудили ситуацию в Украине и на Донбассе… Президент России разочарован тем, что нет никакого прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины. Киев не хочет выполнять ни Минские соглашения, ни договоренности Нормандского саммита в Париже».

Напомним, ранее мы писали, будет ли Донбасс присоединен к России.