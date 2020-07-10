Россия хочет отрезать Украину от моря: военный эксперт рассказал о планах Путина

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не будет вторгаться в Херсонскую область через Крым. По его мнению, Кремлю это вообще не нужно, ведь мечта Путина другая — отрезать Украину от моря.

Таким мнением Жданов поделился в эфире «Апостроф TV», передает «НБН«.

«В Крыму уже 5 лет нет воды… Они могут и дальше прожить без неё. Россия не будет заниматься в Крыму восстановлением сельского хозяйства. Там два основных направления — туризм и военная база».

Эксперт добавил, что главная цель российского президента — это добраться к Тирасполю и отрезать доступ Украины к морю:

«Но для этого у Путина нет ни возможности, ни сил, ни средств, ни политической поддержки. Поэтому иногда появляются «вбросы» о наступлении Путина со стороны Юга».

Напомним, ранее Турчинов рассказал, когда Кермль решится на военное вторжение в Херсон.