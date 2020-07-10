Ваше мнение равно нулю — украинские дипломаты ответили Медведеву на призыв «смириться с тем, что Крым российский»

Бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Украине уже пора смириться с тем, что Крым — это территория РФ. Украинские дипломаты не замедлили с ответом.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ZN«.

Так, в интервью «Комсомольской правде» Медведев сказал, что:

«Украина и украинцы должны уже принять и смириться с тем, что Крым стал частью России».

Комментируя такое заявление, посол Украины в США Владимир Ельченко у себя в Twitter пишет:

«Украина, в свою очередь, советует Дмитрию Медведеву принять тот факт, что уже давно ничего не решает».

Подобный ответ российскому политику прозвучал и от замглавы МИД Украины Василия Боднара:

«Как Крым, так и Донбасс — это часть Украины. Подобные заявления из России для нас равны большому нулю. Не стоит даже пытаться нас в чем-то убедить, мы никогда не будем воспринимать российские нарративы».

Напомним, ранее мы сообщали, что Медведев выступил с заявлением по поводу Крыма и Донбасса.