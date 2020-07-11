Зеленского скоро будут иметь точно также, как сейчас имеют Порошенко: Юрий Романенко

По мнению журналиста, главного редактора издания «Хвиля», Юрия Романенко, именно двуличие Порошенко стало причиной его проигрыша в президентской гонке против Зеленского.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Украинский народ, по словам Романенко, таких вещей не прощает. И сегодняшний лепет «порохоботов» о том, что переговоры Порошенко с Путиным в 2014 году – это язык дипломатии, говорит только о том, что «дурачки не понимают, что когда у вас отрезали Крым и вторглись на Донбасс, то это война, а не дипломатия».

Ведь Порошенко и проиграл выборы, потому что на бублику кричал – война, а сам потихоньку с Путиным крутил делишки, типа: «обнимаю и жму руку».

Именно это двуличие и погубило его, отвернуло от него людей. И именно двуличие, по мнению Романенко, погубит и Зеленского.

Потому что, если ты говоришь перед выборами одно, а сам продаешь дом и переезжаешь на госдачу, то это выглядит как-то точно двулико.

Поэтому, журналист успокаивает «порохоботов» тем, что президента Зеленского в будущем будут иметь точно также, как имеют сейчас Поршенко.

Хотя, как говорит Романенко, кто Порошенко имеет, «так, цирк на публику».

Ранее сообщалось о том, как Порошенко менял мову на язык.