Иногда хочется стукнуть кулаком по столу — Дмитрий Козак рассказал о переговорном процессе с Украиной по вопросу Донбасса

Заместитель главы АП России и представитель Кремля на переговорах по Донбассу Дмитрий Козак рассказал о том, как проходят переговоры сторон.

Об этом Козак рассказал в интервью российскому изданию «ТАСС«, пишет «НБН«.

По его словам, иногда, во время переговоров, он хочет стукнуть кулаком по столу:

«Такое желание возникает, когда переговоры идут безрезультатно. Тогда начинают сдавать нервы… Такие многочасовые переговоры, безрезультатные, напоминают театр абсурда».

Он добавил, что Украина никак не хочет соглашаться на условия Кремля по двум пунктам: амнистии для боевиков и автономии для Донбасса. Их, по требованию РФ, Украина должна внести в Конституцию.:

«Я уверен, что Киев никогда не согласится на это. Ну даже если и немного захочет, то дыбом станут западные партнеры. Поэтому, нам ещё долго придется слушать их встречные требования — возобновления контроля над границей с Россией».

Напомним, ранее Козак рассказал, присоединят ли ОРДЛО к России.