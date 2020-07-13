Путин решил изменить стратегию по Донбассу: экс-депутат Госдумы РФ Пономарев рассказал, какую позицию занял руководитель РФ

Важное Политика
Ольга Гергелюк0
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Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что президент РФ Владимир Путин после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ решил изменить стратегию по Донбассу. По словам Пономарева, руководитель Кремля решил занять выжидательную позицию.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Obozrevatel». 

По словам бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, руководитель Кремля решил изменить стратегию по Донбассу. Произошли такие изменения, по словам экс-депутата Госдумы, после всероссийского референдума по поправкам в Конституцию РФ.

Пономарев отметил, что еще в начале года Путин торопился, хотел провести успешные переговоры с Украиной и добиться от стран Европы снятия санкций, а затем пригласить мировых лидеров на парад Победы. Но этого не произошло.

«Теперь все наоборот. Лидеров не будет, санкции уже продлены. А это значит, что можно спокойно давить на Украину. Чем собственно в Кремле и занимаются», — заявил российский политик.

По словам, Пономарева, Кремль сейчас занял выжидательную позицию. Как отмечает Пономарев, важную роль здесь сыграло «обнуление» президентских сроков Путина.

Бывший депутат Госдумы считает, что в Кремле сейчас уверены, что время работает на них, а не на президента Украины Владимира Зеленского.

«Их стратегия по Донбассу поменялась. Обнуление президентских сроков позволило Путину не торопить окончание войны на Донбассе. В Москве заняли позицию, что пусть теперь об этом беспокоится Украина, а мы займем выжидательную позицию».

Как известно, ранее в адрес Украины прозвучали обвинения от главы МИД РФ Сергея Лаврова. По его словам, Украина отказалась от договоренностей, которые были достигнуты в Берлине.

Ранее мы сообщали, что пользователи соцсетей рассказали, что нельзя делать на КПВВ «Еленовка». 


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