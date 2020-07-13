Путин решил изменить стратегию по Донбассу: экс-депутат Госдумы РФ Пономарев рассказал, какую позицию занял руководитель РФ

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что президент РФ Владимир Путин после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ решил изменить стратегию по Донбассу. По словам Пономарева, руководитель Кремля решил занять выжидательную позицию.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Obozrevatel».

По словам бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, руководитель Кремля решил изменить стратегию по Донбассу. Произошли такие изменения, по словам экс-депутата Госдумы, после всероссийского референдума по поправкам в Конституцию РФ.

Пономарев отметил, что еще в начале года Путин торопился, хотел провести успешные переговоры с Украиной и добиться от стран Европы снятия санкций, а затем пригласить мировых лидеров на парад Победы. Но этого не произошло.

«Теперь все наоборот. Лидеров не будет, санкции уже продлены. А это значит, что можно спокойно давить на Украину. Чем собственно в Кремле и занимаются», — заявил российский политик.

По словам, Пономарева, Кремль сейчас занял выжидательную позицию. Как отмечает Пономарев, важную роль здесь сыграло «обнуление» президентских сроков Путина.

Бывший депутат Госдумы считает, что в Кремле сейчас уверены, что время работает на них, а не на президента Украины Владимира Зеленского.

«Их стратегия по Донбассу поменялась. Обнуление президентских сроков позволило Путину не торопить окончание войны на Донбассе. В Москве заняли позицию, что пусть теперь об этом беспокоится Украина, а мы займем выжидательную позицию».

Как известно, ранее в адрес Украины прозвучали обвинения от главы МИД РФ Сергея Лаврова. По его словам, Украина отказалась от договоренностей, которые были достигнуты в Берлине.

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