Урегулирование конфликта на Донбассе: Лавров выдвинул Украине новые обвинения

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в срыве договоренностей, которые были достигнуты в Берлине 3-4 июля. Лавров заявил, что на этой встрече был согласован очередной обмен пленными, но, по его словам, на заседании ТКГ украинская сторона отказалась от достигнутых в Берлине договоренностей.

Об этом сообщает «РБК-Украина«, со ссылкой на «РИА Новости», передает НБН.

Россия считает переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» «продуктивными». Такое заявление прозвучало от главного дипломата РФ Сергея Лаврова. По словам российского дипломата, стороны смогли договориться об очередном обмене пленными. Вот, только, по словам Лаврова, Украина от этих договоренностей отказалась. По словам руководителя МИД РФ, это произошло на заседании ТКГ 8 июля.

Как известно, подобные «обвинения» от Сергея Лаврова в адрес Украины звучали неоднократно. Российский министр неоднократно заявлял, что Киев не выполняет Минские договоренности и Парижское коммюнике. Кроме того, российский дипломат заявлял, что Минские договоренности являются для Киева обязательными для выполнения.

Напомним, что 3-4 июля в Берлине проходила встреча политических советников лидеров стран «нормандской стороны». На встрече обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Украинскую делегацию возглавлял руководитель главы ОП Андрей Ермак. По информации источников, переговоры по Донбассу не принесли существенного прогресса. Кроме того, как известно, украинские переговорщики отказались выполнять ультиматум Кремля.

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