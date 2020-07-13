Стало известно, кому на самом деле нужна вода в Крыму: Кулеба рассказал о проблемах России на полуострове

Руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что пресной воды для жителей Крыма на полуострове хватает. А вот кому действительно не хватает пресной воды, так это российским военным базам и промышленности.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «УНН«.

По словам руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, тех запасов пресной воды, которые сейчас имеются в Крыму , достаточно для жителей полуострова. По его словам, дефицит пресной воды коснулся промышленности, а также вода необходима для российских военных.

«Проблемы российской экономики и российских солдат – это проблемы России», — заявил министр.

Кроме того, руководитель МИД заявил, что Украина не собирается поставлять воду в Крым для российских военных.

«Мы нигде не обязывались, и нет такого обязательства в международном праве — поставлять воду российским солдатам, «зеленым человечкам»», — заявил министр.

Напомним, что руководство Украины неоднократно заявляло, о том, Украина возобновит подачу воды в Крым только после деоккупации полуострова.

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