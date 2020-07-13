Вопрос с Донбассом разрешить можно – экс-депутат Госдумы РФ Пономарев рассказал, на что готова пойти Москва

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что военный конфликт на Донбассе может продолжаться много лет. По его словам, в России достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну и содержать так называемые «Л/ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Obozrevatel».

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что конфликт на Донбассе может длиться очень долго. По словам Пономарева, вооруженный конфликт на Востоке Украины может длиться столько, сколько Владимир Путин будет в России у власти.

Но, несмотря на наличие колоссальных ресурсов, на РФ давят санкции стран Запада. По словам экс-депутата Госдумы, страна-агрессор все-таки хочет избавиться от этих санкций.

«Если Украина пойдет на какие-то компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон, то вопрос с Донбассом разрешить можно», — заявил российский оппозиционный политик.

На уточняющий вопрос журналиста, о каких компромиссах идет речь, Пономарев ответил, что это те пункты, которые Москва требует выполнить. А именно особый статус Донбасса в Конституции Украины, русский язык и проведение амнистии.

По словам российского оппозиционера, РФ даже может пойти на «заморозку» конфликта на Донбассе, хотя не заинтересована в таком развитии событий.

«Москва готова идти на «замороженный конфликт», но не заинтересована в этом и готова к размену», — заявил Пономарев.

Ранее мы писали, что Путин решил изменить стратегию по Донбассу.